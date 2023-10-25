"Первые впечатления положительные. Новый тренер очень понравился с первых минут. Как он все объяснял, как он дал понять, что верит в нас и как он поможет нам раскрывать наш потенциал и вывести команду на лучший уровень.

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Конечно, за столь короткое время кардинально он еще ничего не изменит, но он может указать нам на слабые места Барселоны и помочь ими воспользоваться. Тренер сразу объяснил, что он хочет видеть и какую модель он будет строить. Всем эта модель понравилась, и все парни очень рады, что смогут играть в тот футбол, который нам нравится. Атмосфера отличная", – резюмировал Конопля в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, "горняки" уволили Патрика ван Леувена всего после 12 матчей. У нидерландца якобы были непростые отношения с лидерами команды. Новым тренером стал 52-летний босинец Марино Пушич, еще не имевший опыта самостоятельной работы на топ-уровне.

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