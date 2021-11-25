Делегация "горняков" вернулась в Украину после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Шахтер вернулся в Киев после неудачи в игре с Интером в матче Лиги чемпионов, а игроки получили один выходной, сообщает официальный сайт "горняков".

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Уже завтра, 26 ноября, команда вернется к тренировкам и будет готовиться к поединку против Ингульца, который запланирован на 28 ноября.

Напомним, что Шахтер проиграл Интеру (0:2) и упустил какие-либо шансы на евровесну. Героем встречи стал Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота Трубина.

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