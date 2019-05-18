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"Игроки Шахтера имеют проблемы с руководством из-за помощи бойцам АТО": откровенные признания волонтера-ультрас Волыни

18 мая 12:35 903 Читати українською
"Игроки Шахтера имеют проблемы с руководством из-за помощи бойцам АТО": откровенные признания волонтера-ультрас Волыни
Шахтер / ФК Шахтер

Фанат Волыни и известный волонтер Роман Синицын рассказал, что футболисты донецкого Шахтера помогают украинской армии, из-за чего имеют проблемы с руководством клуба.

"Могу сказать, что Ракицкий – ватный. Фанаты его не очень любят, ну а после перехода в Зенит вообще ненавидят.

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А игроки Шахтера помогали и помогают персонально и много, но просят об этом не говорить. Из-за этого у них проблемы с клубом и руководством. Им прилетает даже за какое-то патриотическое упоминание в соцсетях.

Мы же понимаем, кто такой Ринат Ахметов, и какие у него взгляды. Информационная политика клуба – не касаться этой темы.

На самом деле, из донецкого движа очень много ребят в АТО. Многие погибли", – цитирует болельщика Tribuna.com.

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Теги
Шахтер Шахтер футбольные фанаты Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Ринат Ахметов Волынь Волынь ультрас АТО
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