toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Игроки Шахтера и Зари поделили лидерство УПЛ по двум важным показателям – другие клубы серьезно отстали

09:18 90 Читати українською
Игроки Шахтера и Зари поделили лидерство УПЛ по двум важным показателям – другие клубы серьезно отстали
Заря – Шахтер / Сайт "горняков"

Шахтер и Заря находятся на первых двух строчках таблицы УПЛ не только по количеству очков, но и по многим чисто игровым показателям.

Игроки донецкого и луганского клубов расположились на вершине рейтингов количества и точности передач, информирует Команда№1.

Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер

Хавбек Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сделал наибольшее количество передач в сезоне – 1436. В тройку также вошли Исмаили (1416) и еще один игрок Зари Богдан Михайличенко (1381). Донецкий и луганский клубы оккупировали первые восемь ступенек рейтинга, пока на девятую не врывается Сергей Логинов из СК Днепр-1 (1153 передачи), а десятку замыкает динамовец Артем Шабанов (1144).

По точности передач картина похожа. Лидируют два игрока Шахтера – Маркос Антонио (93,9 %) и Николай Матвиенко (93,3 %). "Бронзу" получает защитник Зари Евгений Чеберко (92,7 %), а игроки Динамо здесь несколько выше, чем в предыдущем списке – Шепелев и Шабанов делят 6-7 место (91,3 %). В топ-10 пробился и Андрей Гитченко из Десны – 90,8 % точности, что дает девятое место.

Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію

blog_ava
Главные новости 4 апреля: Яремчук близок к восстановлению от травмы, Малиновского хотят сделать чемпионом
07:00
102
Теги
Шахтер Шахтер Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Маркос Антонио Маркос Антонио Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
20
мин
Вест Хэм
16:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук