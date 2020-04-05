Игроки Шахтера и Зари поделили лидерство УПЛ по двум важным показателям – другие клубы серьезно отстали

Шахтер и Заря находятся на первых двух строчках таблицы УПЛ не только по количеству очков, но и по многим чисто игровым показателям.

Игроки донецкого и луганского клубов расположились на вершине рейтингов количества и точности передач, информирует Команда№1.

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Хавбек Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сделал наибольшее количество передач в сезоне – 1436. В тройку также вошли Исмаили (1416) и еще один игрок Зари Богдан Михайличенко (1381). Донецкий и луганский клубы оккупировали первые восемь ступенек рейтинга, пока на девятую не врывается Сергей Логинов из СК Днепр-1 (1153 передачи), а десятку замыкает динамовец Артем Шабанов (1144).

По точности передач картина похожа. Лидируют два игрока Шахтера – Маркос Антонио (93,9 %) и Николай Матвиенко (93,3 %). "Бронзу" получает защитник Зари Евгений Чеберко (92,7 %), а игроки Динамо здесь несколько выше, чем в предыдущем списке – Шепелев и Шабанов делят 6-7 место (91,3 %). В топ-10 пробился и Андрей Гитченко из Десны – 90,8 % точности, что дает девятое место.

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