"Как вы и говорили, самое важное – победа. Очень трудно играть через два дня на третий. Я вижу состояние игроков, восстановление... Игроки Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии, у них очень много переездов. К сожалению, у нас очень много микроповреждений. Сегодня было два разных тайма, но результат был важным.

Албания – Украина: Зинченко посвятил победу украинцам, которые уже 1000 дней страдают от нападения России

Команда почувствовала облегчение после первого гола, но второй гол стал очень важен – мы получили уверенность. Во втором тайме никто не говорил "садиться". Я считаю, что во втором тайме больше сборная Албании пытались нас прессинговать – свежими игроками, которые вышли. Было тяжело. Так же, как в матче с Грузией, было очень много брака и потерь мяча.

Повлияла ли интенсивность, которая есть в чемпионате Украины, на то, что мы "подсели"? Это же не только чемпионат Украины. Вы видите, что ведущие команды Украины, которые делегируют много игроков, как Шахтер и Динамо, они играют в очень тяжелом режиме. Я благодарен футболистам, которые отдали все силы на поле ради победы", – сказал Ребров в эфире Megogo.

Украина прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций – Яремчук, Зинченко и Ко одолели Албанию в решающей игре