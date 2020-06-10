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Игроки сербского клуба устроили голодовку из-за обмана руководства

10:59 14 Читати українською
Игроки сербского клуба устроили голодовку из-за обмана руководства
Игроки Бораца под мэрией / Фото из соцсетей

Футболистам Бораца из третьего дивизиона Сербии пришлось принять радикальные меры, чтобы обратить внимание на свои проблемы.

С понедельника (8 июня) под стенами мэрии бастуют 25 игроков, написал председатель профсоюза сербских футболистов (SPFN) Мирко Поледица в своем Twitter.

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Борац был расформирован из-за финансовых проблем, и у руководства остались немалые долги перед игроками и персоналом. Впрочем, решать эти проблемы никто не собирался. Бывшие боссы Бораца приобрели малоизвестный клуб Прово, переименовали его в Борац 1926, а все напоминания о задолженности игнорировали. Обманутые футболисты не захотели мириться с подставой и уже вторые сутки протестуют, дошло даже до публичного объявления голодовки.

Добавим, что на ситуацию уже отреагировал хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матич, который поддержал соотечественников в борьбе с несправедливостью.

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