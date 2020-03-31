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Игроки сборной Украины, выступающие в Бельгии, значительно прибавили в стоимости, – Transfermarkt

13:23 111 Читати українською
Игроки сборной Украины, выступающие в Бельгии, значительно прибавили в стоимости, – Transfermarkt
Эдуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Авторитетный портал Transfermarkt установил новые цены на игроков чемпионата Бельгии.

Эдуард Соболь и Игорь Пластун прибавили в стоимости по обновленным данным Transfermarkt.

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Наибольшего прогресса достиг Соболь – его новая стоимость составляет 4 млн евро, хотя предыдущая была всего 2,5. Пластун же подорожал на 500 тысяч евро – теперь защитник Гента стоит 3 млн евро.

Отметим, что именно Брюгге Соболя является лидером чемпионата Бельгии. Гент Яремчука, Пластуна и Безуса занимает второе место, отставая на 15 очков.

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