Сборная Украины провела открытую тренировку на Борусии Парк, а перед этим встретилась с детьми, выехавшими из нашей страны из-за войны, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ребята приехали из детского дома Никополя. Также на встрече были мальчики, до войны занимавшиеся в Украине в футбольных школах Днепра, Харькова, Киева, и которым Германия предоставила возможность продолжать занятия. Ребята сфотографировались с футболистами, получили автографы и наблюдали за тренировкой национальной команды.

Поединок Боруссия М – Украина состоится уже сегодня, 11 мая, начало в 21:45. Это станет первым матчем для "сине-желтых" после начала войны в Украине, которую развязали россияне.

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