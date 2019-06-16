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Игроки сборной Украины U-20 получили звание мастеров спорта международного класса за победу на ЧМ-2019

21:52 63 Читати українською
Игроки сборной Украины U-20 получили звание мастеров спорта международного класса за победу на ЧМ-2019
Игроки сборной Украины U-20 / Динамомания

Игроки молодежной сборной Украины получили почетные награды в Доме футбола за победу на чемпионате мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

За победу на чемпионате мира 2019 U-20 игроки сборной Украины получили подарки и почетные награды, передает Динамомания.

Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира

В частности, все футболисты команды получили звания мастеров спорта Украины международного класса.

Напомним, в финале украинцы победили Южную Корею (3:1) благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили, и сегодня вернулась из Польши.

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