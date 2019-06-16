Игроки сборной Украины U-20 получили звание мастеров спорта международного класса за победу на ЧМ-2019

Игроки молодежной сборной Украины получили почетные награды в Доме футбола за победу на чемпионате мира.

За победу на чемпионате мира 2019 U-20 игроки сборной Украины получили подарки и почетные награды, передает Динамомания.

Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира

В частности, все футболисты команды получили звания мастеров спорта Украины международного класса.

Напомним, в финале украинцы победили Южную Корею (3:1) благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили, и сегодня вернулась из Польши.

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