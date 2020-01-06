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Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии для календаря УАФ

6 января 21:03 246 Читати українською
Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии для календаря УАФ
Роман Яремчук и Виталий Миколенко / фото из открытых источников

Игроки национальной и молодежной сборных Украины приняли участие в создании календаря УАФ на 2020 год.

В съемках приняли участие Александр Караваев, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Георгий Цитаишвили (все – Динамо), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все – Гент), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Андрей Лунин (Вальядолид), Марьян Швед (Селтик), Владислав Супряга (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Манчестер Сити) Руслан Малиновский (Аталанта) и Андрей Шевченко.

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Отметим, что уже с 8 января календарь будет продаваться в официальном фан-шопе УАФ. Его цена – 200 гривен.

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