Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии для календаря УАФ

Роман Яремчук и Виталий Миколенко / фото из открытых источников
Игроки национальной и молодежной сборных Украины приняли участие в создании календаря УАФ на 2020 год.
В съемках приняли участие Александр Караваев, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Георгий Цитаишвили (все – Динамо), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все – Гент), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Андрей Лунин (Вальядолид), Марьян Швед (Селтик), Владислав Супряга (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Манчестер Сити) Руслан Малиновский (Аталанта) и Андрей Шевченко.