Игроки сборной Украины получили разрешение Кабмина проводить тренировки

Кабинет министров Украины ослабил условия карантина для спортсменов, представляющих национальные команды.

Кабмин на заседании 15 апреля поддержал предложение разрешить спортсменам сборной Украины проводить тренировки во время карантина, сообщает Tribuna со ссылкой YouTube-канал украинского правительства.

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Решение касается представителей сборных Украины: олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки: бег, ходьба, езда на велосипеде. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что при подготовке проекта были учтены международный опыт организации тренировок спортсменов в условиях карантина.

Напомним, в Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса до 24 апреля включительно. За нарушение режима самоизоляции можно получить штраф в размере 17 тысяч гривен.

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