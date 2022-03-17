"Матч сборной Украины с Шотландией перенесли на июнь, но вопрос о том, как его проводить, остается открытым. Каких-то поединков не планируется, и наши сборники сидят без игровой практики.

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У меня есть интересная информация. Сейчас Министерство спорта работает над тем, чтобы предоставить специальный статус спортсменам, которым необходимо ехать за границу. Ведь все мужчины призывного возраста сейчас не могут пересекать границу. Вроде бы уже есть такое решение относительно пловцов и борцов. То же самое хотят сделать с футболистами, чтобы они уехали за месяц или два за границу. Чтобы они там тренировались и проводили как можно больше товарищеских матчей.

Таким образом, они бы подготовились к Шотландии. Что касается морали... Ситуация неоднозначна. Непонятно, почему футболисты могут иметь такие привилегии. Но многие согласятся со мной: хочется, чтобы такой матч состоялся. Это символическое событие и доказательство, что мы живы, и нас не сломать", – заявил Болотников в эфире ТаТоТаке .

Напомним, в Украине введено военное положение из-за позорного нападения России. Оно продлится почти до конца апреля, сейчас мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.