Соединенные штаты Америки победили в предпоследнем туре отбора на Мундиаль, но этого все еще мало для квалификации напрямую.

США одолели Панаму со счетом 5:1 и очень радовались после матча. Более того, футболисты начали праздновать выход на чемпионат мира, развернув баннер, на котором была надпись "квалифицировались на ЧМ-2022". Но это пока преждевременно.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Дело в том, что США 31 марта будут играть с Коста-Рикой в ​​последнем туре отбора. Ничья или победа в этом матче дарят американцам прямую путевку. Если же команда Грегга Берголтера проиграет с разницей в 6+ мячей, а Мексика наберет очки против Сальвадора, то США со второй строчки опустятся на четвертую и будут вынуждены играть в стыках.

Сейчас единственной командой Северной Америки, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года, является Канада . Она лидирует и уж точно не опустится ниже третьей строчки.