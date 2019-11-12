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Игроки сборной Швеции присягнули на презентации новой формы

22:21 40 Читати українською
Игроки сборной Швеции присягнули на презентации новой формы
Сборная Швеции / Фото из открытых источников

Шведский футбольный союз обнародовал мотивационный ролик, в котором игроки сборной присягнули на верность команде и обязались придерживаться ценностей шведской сборной.

"Это не просто форма. Это форма национальной команды Швеции. В этом году каждый, кто захочет ее одеть, футболист или болельщик, должен это право заслужить. И принять условия.

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Я обещаю проявлять уважение к другим командам, болельщикам, функционерам и судьям. Я обещаю поддерживать команду в хорошие и плохие времена. Я обещаю никогда не проявлять ненависть: на поле, на трибунах, в сети или где-либо еще. И я обещаю приветствовать в команде любого человека – независимо от его пола, возраста, этнической принадлежности, религии или сексуальной ориентации. Потому что наши различия имеют значение. Я обещаю уважать эти ценности, чтобы заслужить футболку сборной Швеции", – сказали игроки сборной Швеции на видео.

Напомним, сборная Швеции в отборе на Евро-2020 в группе F с 15 очками идет второй. Команде осталось сыграть два поединка: 15 ноября на выезде они встретятся с прямыми конкурентами на выход из группы – сборной Румынии, а через три дня будут принимать Фареры.

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Видеоновости Евро-2020 Швеция Швеция
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