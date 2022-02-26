"Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом решили, что мы не намерены играть в стыковом матче с Россией.

"Нечего с бандитами играть", – Польша отказалась выходить на поле с Россией в отборе к ЧМ-2022

Это непростое решение, но в жизни есть вещи важнее футбола. Наши мысли с народом Украины и нашим другом из сборной Томашем Кендзерой, который все еще находится в Киеве со своей семьей", – говорится в заявлении.

"Говорит ли это, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся", – прокомментировал заявление пресс-атташе сборной Якуб Квятковски.

Сборная Польши должна встретиться с Россией в полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022.

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