Игроки сборной Нидерландов одели форму своих первых команд в честь особенного праздника
15:11 - Читати українською
Подопечные Луи ван Гала устроили красивую акцию в свободный от матчей Лиги наций день.
Сегодня, 10 июня, в Нидерландах отмечает национальный день футбола. В честь праздника игроки "Оранье" устроили эффектную акцию.
Все они появились на тренировках в формах клубов, в которых начинали свои карьеры. Кадрамы с занятия в Twitter поделилась Ассоциации футбола Нидерландов.
Заметим, завтра подопечных Луи ван Гала ждет матч третьего тура Лиги наций против Польши. До этого "Оранье" обыграли Уэльс (2:1) и разгромили Бельгию (4:1).
Бельгия разнесла Польшу, Уэльс после победы над Украиной драматически проиграл Нидерландам в Лиге наций
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