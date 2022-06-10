Подопечные Луи ван Гала устроили красивую акцию в свободный от матчей Лиги наций день.

Сегодня, 10 июня, в Нидерландах отмечает национальный день футбола. В честь праздника игроки "Оранье" устроили эффектную акцию.

Все они появились на тренировках в формах клубов, в которых начинали свои карьеры. Кадрамы с занятия в Twitter поделилась Ассоциации футбола Нидерландов.

Заметим, завтра подопечных Луи ван Гала ждет матч третьего тура Лиги наций против Польши. До этого "Оранье" обыграли Уэльс (2:1) и разгромили Бельгию (4:1).

Сегодня сборная Нидерландов разминается в форме своего первого любительского клуба, потому что в Нидерландах Национальный день футбола ️️ pic.twitter.com/Vx3ipngNO5 — ФК ESPN (@ESPNFC) 10 июня 2022 г.