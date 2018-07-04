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Игроки сборной Колумбии получили смертельные угрозы за нереализованные пенальти

12:55 80 Читати українською
Игроки сборной Колумбии получили смертельные угрозы за нереализованные пенальти
Сборная Колумбии после поражения от Англии / Фото: FIFA

Колумбийские болельщики угрожают футболистам своей сборной за незабитые пенальти во вчерашнем матче против сборной Англии.

Карлос Бакка и Матеус Урибе получили угрозы смерти от пользователей соцсетей за нереализованные одиннадцатиметровые в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 Колумбия – Англия, в котором колумбийцы уступили в серии пенальти.

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По сообщению The Sun, разъяренные колумбийские фанаты пишут игрокам в соцсетях, что они уже "покойники" и не советуют возвращаться домой.

Напомним, удар Карлоса Бакки парировал Пикфорд, а выстрел Урибе попал в перекладину.

Отметим, вчера были 24-годовщина со дня смерти бывшего футболиста сборной Колумбии Андреаса Эскобара, который был застрелен после возвращения сборной с ЧМ-1994, где его автогол в собственные ворота помешал колумбийцам преодолеть групповой этап.

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ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Карлос Бакка Карлос Бакка Колумбия Колумбия Матеус Урибе Матеус Урибе Колумбия - Англия
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