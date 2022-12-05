Игроки сборной Испании исполнили более 1000 пенальти на тренировках за последний год
Луис Энрике дал необычное домашнее задание для игроков национальной сборной Испании.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что не переживает, если вдруг какой-то из будущих матчей на стадии плей-офф ЧМ-2022 с участием его команды завершится серией пенальти. По словам тренера, за последний год его подопечные исполнили в своих клубах более 1000 ударов с 11-метровой отметки.
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"Ребятам пришлось исполнить не менее тысячи пенальти на тренировках в своих клубах. Для меня пенальти – это не лотерея. Серия пенальти зависит не только от удачи", – приводит Marca слова Энрике.
Во вторник, 6 декабря Испания сыграет с Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
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