Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил, что не переживает, если вдруг какой-то из будущих матчей на стадии плей-офф ЧМ-2022 с участием его команды завершится серией пенальти. По словам тренера, за последний год его подопечные исполнили в своих клубах более 1000 ударов с 11-метровой отметки.

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"Ребятам пришлось исполнить не менее тысячи пенальти на тренировках в своих клубах. Для меня пенальти – это не лотерея. Серия пенальти зависит не только от удачи", – приводит Marca слова Энрике.

Во вторник, 6 декабря Испания сыграет с Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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