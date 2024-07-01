Игроки сборной Германии уже праздновали возможный вылет Испании на Евро, но что-то пошло не так
Подопечные Юлиана Нагельсманна раньше времени радовались поражению Испании на Евро-2024.
Сборная Германии получила путевку в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Данию (2:0). Конечно, что немцы внимательно следили за ходом матча Испании и Грузии, поскольку победитель становился их соперником.
Звезда Барселоны повторил рекорды Зидана и Роналду на Евро-2024
Как сообщает AS, игроки сборной Германии бурно праздновали автогол Ле Нормана, который позволил грузинам открыть счет. Впрочем, Испания смогла сравнять, а затем еще три раза огорчила Мамардашливи. Подопечные Нагельсманна довольно оптимистично настроены на игру против "Фурии Рохи".
"В первом тайме было больше суеты. Особенно, когда Грузия вышла вперед. Не думаю, что этого кто-то ожидал. Конечно, не ожидали. Возможно, некоторые люди были немного взволнованы, чтобы увидеть, может ли быть сюрприз", – цитирует издание журналистку Лею Вагнер.
Напомним, что Германия и Испания встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Матч запланирован на 5 июля.