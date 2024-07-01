Подопечные Юлиана Нагельсманна раньше времени радовались поражению Испании на Евро-2024.

Сборная Германии получила путевку в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Данию (2:0). Конечно, что немцы внимательно следили за ходом матча Испании и Грузии, поскольку победитель становился их соперником.

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Как сообщает AS, игроки сборной Германии бурно праздновали автогол Ле Нормана, который позволил грузинам открыть счет. Впрочем, Испания смогла сравнять, а затем еще три раза огорчила Мамардашливи. Подопечные Нагельсманна довольно оптимистично настроены на игру против "Фурии Рохи".

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"В первом тайме было больше суеты. Особенно, когда Грузия вышла вперед. Не думаю, что этого кто-то ожидал. Конечно, не ожидали. Возможно, некоторые люди были немного взволнованы, чтобы увидеть, может ли быть сюрприз", – цитирует издание журналистку Лею Вагнер.

Напомним, что Германия и Испания встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Матч запланирован на 5 июля.

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