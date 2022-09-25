Немецкий футбольный союз определился с суммой, которую получит каждый игрок национальной команды за триумф на чемпионате мира в Катаре.

Только за выход из группы на ЧМ-2022 каждый из футболистов сборной Германии получит по 50 тысяч евро, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. Победа в группе удвоит эту сумму.

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Выход в 1/4 финала оценили в 150 тысяч, полуфинал – 200 тысяч. За поражение в финале игрокам выплатят по 250 тысяч евро, а победа принесет по 400 тысяч каждому.

Отметим, что сборная Германии оказалась в группе E, где будут соперниками Испания, Япония и Коста-Рика.

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