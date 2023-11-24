Некоторые игроки сборной Германии считают, что Нагельсманн работает больше как клубный тренер, несмотря на значительно меньшее количество времени, информирует Bild.

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По их мнению, наставник должен уменьшить количество идей, информации на тренировках и видеоанализа. Зато игроки считают более уместным увеличить прагматизм в тренировочном процессе.

При этом, ни у кого из футболистов не возникает сомнений в тактических знаниях Нагельсманна, но отсутствие четкой линии и то, что некоторые игроки выходят на неродных позициях (например, Кай Хаверц слева в защите) вызывают негативную реакцию.

Отметим, что в последних трех матчах Бундестим сыграла вничью с Мексикой (2:2) и проиграла Турции (2:3) и Австрии (2:0).

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