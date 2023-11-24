Игроки сборной Германии недовольны стилем работы Нагельсманна – тренер "слишком много хочет"
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн уже имеет определенные проблемы во главе "манншафт".
Некоторые игроки сборной Германии считают, что Нагельсманн работает больше как клубный тренер, несмотря на значительно меньшее количество времени, информирует Bild.
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По их мнению, наставник должен уменьшить количество идей, информации на тренировках и видеоанализа. Зато игроки считают более уместным увеличить прагматизм в тренировочном процессе.
При этом, ни у кого из футболистов не возникает сомнений в тактических знаниях Нагельсманна, но отсутствие четкой линии и то, что некоторые игроки выходят на неродных позициях (например, Кай Хаверц слева в защите) вызывают негативную реакцию.
Отметим, что в последних трех матчах Бундестим сыграла вничью с Мексикой (2:2) и проиграла Турции (2:3) и Австрии (2:0).
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