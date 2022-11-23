Действующие чемпионы мира получат дополнительную поддержку на Мундиале. За один билет в Катар французы заплатят 2000 евро.

Футболисты сборной Франции заплатят за перелёт членов семей тренерского штаба в Катар из своего кармана. Об этом информирует L'Équipe.

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Ранее сообщалось, что французская федерация футбола (FFF) решила не оплачивать перелёт семей помощников Дидье Дешама, поскольку один билет на самолёт из Парижа до Катара стоит 2000 евро.

FFF аргументировала своё решение желанием сократить расходы, такая политика была применена в 2021 году в результате пандемии COVID-19, и с тех пор не пересматривалась.

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