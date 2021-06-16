Сборная Финляндии решила поддержать хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена после жуткого эпизода во время матча Евро-2020.

Финны вышли на предматчевую тренировку перед встречейс Россией в футболках со словами поддержки в адрес Кристиана Эриксена.

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"Выздоравливай, Кристиан", – с такой надписью сборная Финляндии поддержала датчанина, который продолжает восстанавливаться от проблем з сердцем во время матча.

Напомним, что хавбек пережил остановку сердца в первом тайме матча против Финляндии (0:1). Поединок датчан против сборной Бельгии состоится в четверг (17 июня).

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