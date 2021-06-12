Сборная Финляндии поддержала соперника после жуткого эпизода с Кристианом Эриксеном, из-за которого встреча была прервана.

Игроки сборной Дании вернулись на поле, чтобы доиграть матч с Финляндией, под аплодисменты соперника, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Впрочем, такой красивый поступок не помог датчанам одержать победу – Финляндия умудрилась обыграть соперника (0:1) в своем первом матче на Евро в истории.

Напомним, что лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

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