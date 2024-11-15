Центральные защитники сборной Бельгии Ваут Фас и Артур Теате остались недовольны действиями друг друга при пропущенном голе от соперника.

Бельгия проиграла на своем поле Италии из-за раннего гола Сандро Тонали на 11-й минуте. На 55-й минуте правый центральный защитник соперника Ди Лоренцо смог беспрепятственно пробить головой и едва не увеличил преимущество сборной Италии.

Дебютный гол любителя ставок в видеообзоре матча Бельгия – Италия – 0:1

Ваут Фас выразил недовольство действиями своего коллеги Теате в этом эпизоде. По его мнению, Артуру следовало выбить мяч головой. Однако защитник Айнтрахта плохо воспринял это замечание: он подошёл к Фасу и грудью толкнул его в спину.

В конечном итоге ситуацию успокоил Амаду Онана. Экс-защитник сборной Бельгии, а ныне эксперт на телевидении Тоби Алдервейрелд отметил: "Именно Фас должен был оказаться перед Ди Лоренцо. Этот инцидент должен быть разрешен как можно быстрее".

Лига наций: Италия радуется исторической осечке Франции – экс-звезда Шахтера и обидчики Динамо сенсационно сдержали фаворита