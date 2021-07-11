Сборная Аргентины была очень рада не только победе на Копа Америка-2021, но и первому трофея Лионеля Месси в составе национальной команды.

После победы в финале Копа Америка футболисты сборной Аргентины начали подбрасывать Месси прямо на поле, радуясь за свою главную звезду.

Аргентина – Бразилия – 1:0 – видео гола и обзор финала Копа Америка-2021

Интересно, что игроки даже забыли о главном тренере команды Лионеле Скалони. Обычно, после триумфа в соревнованиях, футболисты подбрасывают на руках своего наставника, но на кадрах его невозможно найти.

Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Копа Америка-2021 и добыла 15-й Кубок Америки в своей истории. Месси же впервые добыл первый трофей в составе своей национальной команды.

Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие