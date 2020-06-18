Игроки Сампдории едва не устроили драку на тренировке – ситуацию спасло вмешательство Раньери

Сампдория подходит к возобновлению Серии А не в лучшем психологическом состоянии.

Защитник Лоренцо Тонелли и хавбек Гастон Рамирес устроили стычку на тренировке, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

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Игроки жестко столкнулись во время одного из эпизодов и начали выяснять отношения прямо перед партнерами. Конфликт приближался к драке, если бы не Клаудио Раньери. Звездный тренер Сампдории немедленно остановил занятие, после чего провел 10 минут воспитательной беседы для Тонелли, Рамиреса и других игроков.

Сампдория по итогам 25 туров Серии А занимает 16 место с угрозой вылета. Команда Раньери возобновит сезон 21 июня гостевым матчем против Интера.

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