"Тогда мы не были похожи на них и получили красную карточку в той ситуации, которой могли избежать. Мы не всегда можем реагировать, потому что в матчах будут ситуации, когда игроки заведены. Мы сделали выводы.

Кейн будет требовать трансфер в случае провального завершения сезона – есть два топ-претендента и "жадная" проблема

Я думаю, игроки с болью вспоминают тот матч – мы были очень слабы. Их гордость была задета. Предсезонная подготовка вышла короткой, но мы были слишком плохими. Я уверен, что на этот раз мы увидим игроков, которые захотят доказать свой уровень. Мы никогда не согласимся на второе место. Мы видели высоты и знаем, на что способен этот клуб. Нам нужно время, чтобы вернуться на лидирующие позиции, и, надеюсь, мы сможем стать лучше в следующем сезоне. Нынешнее положение ниже наших амбиций", – цитирует Сульшера The Guardian.

Добавим, что матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед состоится завтра (11 апреля), начало в 18:30.

Гвардіола проти свого гуру, відплата за ганьбу від Клоппа і Сульшера та вершки з Іспанії: топ-5 матчів вікенду