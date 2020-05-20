Игроки румынского клуба подписали контракты на пеньке во дворе – курьез дня

Строгие карантинные ограничения заставляют некоторые клубы экономить на аренде офисных помещений.

Политехника Яссы из элитного дивизиона Румынии вообще не утруждала себя формальными мероприятиями.

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Клуб продлил соглашения с ветеранами Андреем Кристей и Космином Фразинеску прямо посреди двора одного из домов. Пригодился пенек, который стоял во дворе перед скамейками. Игроки по очереди подошли к импровизированному столу и поставили свои подписи под новыми соглашениями.

Добавим, что Политехника перед остановкой чемпионата Румынии находилась на 11 строчке, лишь на одно очко опережая зону вылета.

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