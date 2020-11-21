Игроки львовского Руха Даниил Кондраков и Максим Белый рассказали об эмоциях от непростой встречи с Мариуполем.

"Нам не повезло. Необходимо на тренировках больше работать, чтобы такие моменты (не попал в пустые ворота – прим. Футбол 24) завершать голами", – сказал форвард Даниил Кондраков.

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"Мы набираем форму. Это видно. И пауза нам помогла подтянуть физику. Мы 70 минут отработали с высоким прессингом. Провели очень качественный матч. Единственное, чего не хватает: то пас отдаем не вовремя, то пробили рядом со штангой, то голкипер выручил", – резюмировал защитник Максим Белый в комментарии ТК Футбол.

Напомним, Рух и Мариуполь расписали нулевую ничью в матче 10 тура Премьер-Лиги. Команда из Львова идет предпоследней, азовцы – восьмые.

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