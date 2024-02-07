Во вторник, 6 февраля, в 15:00 по местному времени состоялись похороны клубной легенды Ромы Джакомо Лози, который был капитаном команды в конце 50-х/начале 60-х. Как информирует Voce Giallorossa, ни один футболист первой команды Ромы не пришёл провести легенду в последний путь.

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Это вызвало серьёзную критику со стороны болельщиков команды. Согласно La Repubblica, клуб оправдал своих игроков "напряжённым переходным периодом". На похоронах присутствовали только игроки юношеской команды Ромы, основная же команда прислала венок. Сын Джакомо Лози получил от ультрас с Курвы Суд знамя с изображением своего отца.

На мероприятии был замечен экс-защитник Ромы Себино Нела, а также актёры Каспар Каппарони, Лука Дзингаретти и Нинетто Даволи.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды он просил милостыню и забивал с травмой