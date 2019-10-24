Игроки Реала усиленно работают, чтобы избежать возвращения Моуринью

Зинедин Зидан пользуется полной поддержкой своих подопечных на посту главного тренера Реала.

Футболисты королевского клуба стоят горой за своего наставника и делают все возможное, чтобы уберечь его от отставки, сообщает AS.

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По информации источника, игроки сплотились вокруг слухов о возможном увольнении Зидана и усиленно работают на тренировках и отдаются на поле. Команда не хочет, чтобы руководство приняло решение об отставке француза, а еще больше футболисты переживают, что в тренерское кресло "сливочных" вернется Жозе Моуринью.

После 9-ти туров Ла Лиги подопечные Зидана находятся на второй строчке, отставая от Барселоны на один балл. В группе А Лиги чемпионов Реал – второй, возглавляет квартет ПСЖ с отрывом в 5 очков.

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