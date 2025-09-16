Килиан Мбаппе и компания уверены в предвзятости арбитров по отношению к Реалу, информирует Marca. Игроки Реала были удивлены тем, что судья Хесус Хиль Мансано в матче с Реалом Сосьедад без колебаний принял решение о красной карточке Дину Хёйсену, несмотря на расстояние до ворот и тот факт, что рядом находился еще один защитник, Эдер Милитао.

Реал хочет пожаловаться в ФИФА на судейство в Ла Лиге – у него есть серьезные аргументы

Среди игроков Реала все больше распространяется мнение, что их команду судят более строго, в то время как к другим претендентам на чемпионство относятся более снисходительно. Они считают, что одинаковые эпизоды в матчах разных клубов трактуются по-разному.

Реал победил Реал Сосьедад со счетом 2:1, несмотря на удаление Хёйсена.

