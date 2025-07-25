Игроки Реала получили премии за участие в Клубном ЧМ – Лунина и Ко сильно обделили
Игроки Реала получили по 280 тысяч евро вместо миллиона.
Футболисты Реала получили от клуба бонусы за выступление на Клубном чемпионате мира. Как сообщает Marca, каждый игрок первой команды "бланкос" получил по 280 тысяч евро. Ранее сообщалось, что в случае выигрыша турнира каждый игрок команды получит по 1 млн евро.
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Клубный чемпионат мира проходил в США. Реал добрался до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ со счетом 0:4. Парижане после этого и сами крупно проиграли – Челси со счетом 0:3 в финале.
Отметим, что летом главным тренером Реала стал Хаби Алонсо. На клубном чемпионате мира он дебютировал у руля "бланкос". На данный момент футболисты Реала находятся в отпуске.
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