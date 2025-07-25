Футболисты Реала получили от клуба бонусы за выступление на Клубном чемпионате мира. Как сообщает Marca, каждый игрок первой команды "бланкос" получил по 280 тысяч евро. Ранее сообщалось, что в случае выигрыша турнира каждый игрок команды получит по 1 млн евро.

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Клубный чемпионат мира проходил в США. Реал добрался до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ со счетом 0:4. Парижане после этого и сами крупно проиграли – Челси со счетом 0:3 в финале.

Отметим, что летом главным тренером Реала стал Хаби Алонсо. На клубном чемпионате мира он дебютировал у руля "бланкос". На данный момент футболисты Реала находятся в отпуске.

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