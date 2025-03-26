Свершения футболистов Реала в Лиге чемпионов были по достоинству оценены президентом Флорентино Пересом.

"Сливочные" переиграли Атлетико в ЛЧ в серии послематчевых пенальти, которая сопровождалась скандальным эпизодом с Хулианом Альваресом, и прошли в следующий раунд.

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Как сообщает El Partidazo de COPE, проход одного из самых заклятых соперников высоко оценил президент Реала Флорентино Перес. Глава "сливочных" выплатил всем игрока премиальные в размере 250 тысяч евро за выход в четвертьфинал.

Напомним, следующим соперником Реала в Лиге чемпионов стал Арсенал. Матчи запланированы на 8 и 16 апреля 2025 года.

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