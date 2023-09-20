Вторая 18-летняя жертва секс-скандала с участием четверых игроков молодёжной команды Реала впервые показала себя. Она дала интервью AS, но не стала демонстрировать своё лицо.

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"Никто не заставит меня чувствовать себя плохо. Это их вина. Они записали и распространили эту запись. Они считают, что чувствуют себя защищенными, находясь в больших командах. С тех пор, как скандал стал достоянием общественности, мне требуется помощь психолога, который поддержит меня и решит эту проблему, потому что я не знаю, как справиться с ней в одиночку", – цитирует слова пострадавшей AS.

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