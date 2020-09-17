Футболисты ПСЖ не довольны действиями главного тренера Томаса Тухеля, сообщает RMC Sport со ссылкой на собственные источники.

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Игрокам не нравится стиль игры немца. Они иногда шутят между собой, что единый план тренера ПСЖ на игру – отдать мяч Неймару. Один из футболистов клуба даже анонимно описал ситуацию: "Мы играем без тактики, без идей. Во время матча с Марселем (0:1) мы чувствовали, что тренерский штаб абсолютно не контролирует ситуацию. Будто они ничего не могли изменить".

Кроме того, некоторые французские игроки считают, что Томас лучше относится к латиноамериканским игрокам, списывая их поведение на эмоциональность. Также вызывает недовольство позиция Маркиньоса (он играет опорника, а не центрального защитника) и недостаток игрового времени в Икарди.

Напомним, после трех сыгранных туров ПСЖ расположился на 15 строчке, имея в своем активе лишь 3 пункта.

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