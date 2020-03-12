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Игроки ПСЖ на фоне угрозы коронавируса вместе с фанатами безумно отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

12:27 52 Читати українською
Игроки ПСЖ на фоне угрозы коронавируса вместе с фанатами безумно отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фанаты ПСЖ празднуют выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов / Твиттер ФК ПСЖ

Несмотря на запрет массовых мероприятий болельщики французской команды горячо отпраздновали триумф своего клуба.

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одолел дортмундскую Боруссию со счетом 2:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал еврокубка.

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Сторонники французской команды были лишены возможности посмотреть поединок воочию, поскольку матч проходил за закрытыми дверями из-за угрозы коронавируса. Однако это не могло остановить преданных болельщиков и тысячи парижан собрались вокруг Парк де Пренс, чтобы поддержать свою команду. После финального свистка фанаты устроили своей команде овации, танцевали, пели песни, жгли файеры и запускали фейерверки.

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Игроки ПСЖ не остались в стороне и, поднявшись на верхний уровень стадиона, поблагодарили болельщиков и вместе с ними разделили момент триумфа.

"У нас есть ценности и характер. Мы слышали болельщиков, мы видели их перед игрой. Я никогда не видел ничего подобного. Очевидно, это то, ради чего играют в футбол – это страсть. Это то, для чего мы здесь", – цитирует бразильского защитника и капитана французской команды Маркиньоса издание Thenational.ae.

Напомним, Европа страдает от распространения коронавируса – во многих странах уже запрещено проводить массовые спортивные мероприятия, чемпионаты пошли на паузу, запрещены рукопожатия перед матчами, а УЕФА активно работает над тем, чтобы еврокубковые поединки были перенесены или проходили за закрытыми дверями.

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Теги
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