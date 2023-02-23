В случае победы Ньюкасла в финале бонусы будут распределены между игроками по специальной формуле – игроки получат свой "кусок пирога" в зависимости от вклада в успех.

Руководство Ньюкасла придумало способ мотивировать свою команду перед финальным матчем Кубка лиги с Манчестер Юнайтед. Как информирует Daily Mail, боссы "сорок" предоставят игрокам 1 миллион фунтов на всех в случае выигрыша трофея.

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Что интересно, эта сумма в 10 раз превышает официальную сумму призовых от английской футбольной лиги (EFL). В случае победы Ньюкасла в финале бонусы будут распределены между игроками по специальной формуле – игроки получат свой "кусок пирога" в зависимости от вклада в успех. Также отдельный денежный бонус получит главный тренер команды Эдди Хау.

Согласно источнику, сумма в размере 1 миллиона фунтов была согласована руководством с игроками Ньюкасла прошлым летом.

Финал Кубка лиги между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 26 февраля.

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