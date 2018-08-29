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Игроки Ньюкасла подрались между собой перед матчем с Челси

15:10 165 Читати українською
Игроки Ньюкасла подрались между собой перед матчем с Челси
Джамаал Ласселс и Мэтью Ритчи / Фото ФК Ньюкасл

Игроки Ньюкасла решили выяснить отношения между собой перед матчем 3-го тура АПЛ против Челси (1:2).

На разминке перед матчем против Челси, защитник Ньюкасла Джамаал Ласселс вступил в словесную перепалку с партнером по команде Мэтью Ритчи, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, позднее, в раздевалке, футболисты устроили драку, где их разняли одноклубники.

В итоге, игроки пожали друг другу руки и помирились. Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес остался доволен заключением мирового соглашения между футболистами.

Напомним, сам матч завершился победой Челси (2:1).

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Ньюкасл - Челси: Воскресенье 26 августа 2018

Ньюкасл
Матч окончен
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