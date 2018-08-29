Игроки Ньюкасла подрались между собой перед матчем с Челси

Игроки Ньюкасла решили выяснить отношения между собой перед матчем 3-го тура АПЛ против Челси (1:2).

На разминке перед матчем против Челси, защитник Ньюкасла Джамаал Ласселс вступил в словесную перепалку с партнером по команде Мэтью Ритчи, сообщает Daily Mail.

Матч Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте прервали из-за беспорядков на трибунах

По информации издания, позднее, в раздевалке, футболисты устроили драку, где их разняли одноклубники.

В итоге, игроки пожали друг другу руки и помирились. Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес остался доволен заключением мирового соглашения между футболистами.

Напомним, сам матч завершился победой Челси (2:1).

Инфантино "показал" Трампу красную карточку и вручил именную футболку