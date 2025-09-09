"Игроки не верят в идеи Реброва": Заховайло призвал Шевченко действовать – он назвал решение
Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью сборной Украины с Азербайджаном (1:1).
"Падение национального футбола продолжается. Абсолютно безликая, безыдейная, хаотичная в атаке игра сборной Украины. Напрашивается вопрос. Что делать? Нужно подбодрить команду.
Лишь один игрок сборной Украины пообщался с прессой после матча с Азербайджаном – он раскрыл причину потери очков
Как это сделать? Возвращение итальянцев, пожалуй, – идеальное решение. Похоже, игроки не верят в идеи тренера.
Вот мне интересно, кто ответит за результат?
Жизнь продолжается. Слава Украине", – написал Заховайло в Facebook. Он также подписал скриншот с матча: "Цирк уехал, клоунов забыли".
Президентом УАФ является Андрей Шевченко. Он принимает решение относительно судьбы главного тренера.
