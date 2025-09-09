Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью сборной Украины с Азербайджаном (1:1).

"Падение национального футбола продолжается. Абсолютно безликая, безыдейная, хаотичная в атаке игра сборной Украины. Напрашивается вопрос. Что делать? Нужно подбодрить команду.

Как это сделать? Возвращение итальянцев, пожалуй, – идеальное решение. Похоже, игроки не верят в идеи тренера.

Вот мне интересно, кто ответит за результат?

Жизнь продолжается. Слава Украине", – написал Заховайло в Facebook. Он также подписал скриншот с матча: "Цирк уехал, клоунов забыли".

Президентом УАФ является Андрей Шевченко. Он принимает решение относительно судьбы главного тренера.

