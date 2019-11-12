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Игроки Наполи наняли телохранителей – футболисты опасаются расправы

20:27 109 Читати українською
Игроки Наполи наняли телохранителей – футболисты опасаются расправы
Наполи / Фото из открытых источников

Радикально настроенные болельщики неаполитанского клуба своими действиями заставили футболистов усилить меры безопасности.

Футболисты итальянского клуба Наполи решили прибегнуть к услугам секьюрити, чтобы защитить себя от гнева болельщиков, сообщает Corriere dello Sport. Ранее радикально настроенные фанаты клуба ворвались в дома полузащитников Наполи Маркеса Аллана и Пйотра Зелински. Защитник Калиду Кулибали уже нанял охрану, а жена нападающего Лоренцо Инсинье сбежала из города.

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Напомним, ранее болельщики Наполи выразили недовольство текущими результатами команды во время открытой тренировки – группа фанатов освистывала футболистов, сопровождая это криками "Дерьмо", "Уходите" и скандируя "Мы заслуживаем большего", "Вы – наемники". Также фанаты призвали главного тренера "партенопейцев" Карло Анчелотти подать в отставку.

Неаполитанцы, после 12-ти туров, занимают седьмую строчку, набрав 19 очков. От первого места их отделяет 13 пунктов.

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Италия Калиду Кулибали Калиду Кулибали Пьотр Зелински Пьотр Зелински Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти Серия А Маркес Аллан Маркес Аллан Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье
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