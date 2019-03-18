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Игроки Милана, которые едва не подрались во время матча против Интера, прокомментировали инцидент

14:58 66 Читати українською
Игроки Милана, которые едва не подрались во время матча против Интера, прокомментировали инцидент
Лукас Билья / фото: ФК Милан

Лукас Билья и Франк Кессье прокомментировали неприятный эпизод на скамейке запасных Милана во время матча против Интера.

57’ Тьемуэ Бакайоко
71’ Матео Мусаккио
 
Матиас Весино 3’
Стефан де Врей 51’
Лаутаро Мартинес 67’

"Это произошло из-за накала игры. Я расстроился после своей замены, потому что хотел помочь команде. Я согнал свою злость на Лукасе, и это стало моей ошибкой. Приношу извинения, он старше меня, и я должен учиться у него", – сказал Кессье.

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"Франк знает, что я сказал, и мы уже успели обсудить событие. Мы все хотим побеждать, но такая потасовка не то, чем стоит заниматься у всех на глазах. Возможно, стоило отложить свой разговор до ухода в раздевалку. Мне стыдно за эту ситуацию, и я приношу извинения тренеру и партнерам. Такое больше не повторится", – цитирует Билью Football Italia.

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Теги
Милан Милан Италия Франк Кессье Франк Кессье Милан - Интер Лукас Билья Лукас Билья
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