Игроки Милана, которые едва не подрались во время матча против Интера, прокомментировали инцидент

Лукас Билья и Франк Кессье прокомментировали неприятный эпизод на скамейке запасных Милана во время матча против Интера.

"Это произошло из-за накала игры. Я расстроился после своей замены, потому что хотел помочь команде. Я согнал свою злость на Лукасе, и это стало моей ошибкой. Приношу извинения, он старше меня, и я должен учиться у него", – сказал Кессье.

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"Франк знает, что я сказал, и мы уже успели обсудить событие. Мы все хотим побеждать, но такая потасовка не то, чем стоит заниматься у всех на глазах. Возможно, стоило отложить свой разговор до ухода в раздевалку. Мне стыдно за эту ситуацию, и я приношу извинения тренеру и партнерам. Такое больше не повторится", – цитирует Билью Football Italia.

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