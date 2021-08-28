"Эмоции переполняют. Хотел бы сказать слова благодарности своей команде. Ну а команда гостей мне очень понравилась, они играли в сумасшедший европейский футбол.

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У них все получалось, они, бл**ь, плели кружева, бл**ь, у них работали фланги, очень хорошие, бл**ь, игроки у их команды. В опорной зоне тоже неплохие, просто бл**ь, почему-то в другой форме они сегодня были.

Не в желтой, бл**ь, а в другой. Если они хотят делать европейский клуб, то мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно", – заявил Шахов в комментарии каналу Перша ліга.

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