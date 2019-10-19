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Игроки мексиканского Веракрус застыли на месте в знак протеста – соперник забил им дважды в это время

11:14 58 Читати українською
Игроки мексиканского Веракрус застыли на месте в знак протеста – соперник забил им дважды в это время
Веракрус – Тигрес / Marca

Матч мексиканского чемпионата между Веракрус и Тигрес запомнился неординарным поступком в исполнении домашней команды.

Игроки Веракрус застыли на поле в знак протеста против президента клуба во время матча против Тигрес. Соперники поддержали одну минуту протеста, но после этого забили дважды и одержали победу в матче.

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"На их месте перекладывать на нас ответственность за протест против их президента – просто глупо. Мы приехали сюда, уважая их решение (относительно одноминутного протеста), а после продолжили играть", – объяснил решение Тигрес капитан команды Писарро в комментарии ESPN.

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Отмечается, что игрокам Веракрус не платили зарплату за пять-шесть месяцев, а у команды нет даже минимального оборудования вроде мешков со льдом. К тому же, в женской команды нет отдельной раздевалки, а у молодежных составов – нормального питания.

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