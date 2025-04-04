После последних негативных результатов в чемпионате Франции Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал Шахтер, решил закрыть на ночь игроков Марселя на клубной базе, сообщает GetFootballNewsFrance со ссылкой на L'Equipe.

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После этого инцидента Де Дзерби продолжил конфликт с игроками на тренировке 1 апреля, заявив, что не будет их тренировать и приказал заниматься самостоятельно. Футболисты ответили, что в таком случае не будут ничего делать также. Поэтому в конфликт пришлось вмешаться спортивному директору Марселя Мехди Бенатия. Но игроки остались недовольны поведением тренера.

Добавим, что Марсель в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата, однако расстояние от конкурентов существенно сократилось, ведь в последних 5 встречах в Лиге 1 "олимпийцы" потерпели 4 поражения.

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