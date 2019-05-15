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Игроки Манчестер Сити пели унизительные песни о Салахе и болельщиках Ливерпуля – видео позорного поведения "горожан"

15 мая 11:12 539 Читати українською
Игроки Манчестер Сити пели унизительные песни о Салахе и болельщиках Ливерпуля – видео позорного поведения "горожан"
Венсан Компани / Reuters

Новоиспеченные победители АПЛ отличились абсолютно непристойным поведением, возвращаясь из Брайтона.

В самолете, на котором "горожане" летели из Брайтона произошел очень неприятный инцидент. Игроки Манчестер Сити громко воспевали недавние проблемы Ливерпуля.

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"Они плачут на трибунах, потом их избивают на улицах", – так "горожане" напомнили Ливерпулю прошлогодний финал ЛЧ и избиение их фаната в Риме во время полуфинального противостояния.

"Компани сломал Салаха, который стал жертвой этого всего", – "голубым" показался смешным крайне жесткий подкат Компани против Салаха в январском матче, который едва не стоил египтянину карьеры.

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Сторонники Ливерпуля сдержанно прокомментировали ситуацию: "За деньги не купишь класс".

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