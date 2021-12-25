Команда удивлена решением Гвардиолы отпустить 21-летнего испанца на родину, сообщает Mundo Deportivo.

Гвардиола – о переходе Феррана Торреса в Барселону: "Он сказал, что хочет уйти, я разрешил"

Торрес перешел в Ман Сити летом 2020 года и быстро успел завоевать доверие команды. У форварда было много друзей среди партнеров – Родри, Ляпорт, Грилиш и Фоден. Отношения с тренерским штабом тоже были прекрасными, но Гвардиола все же откликнулся на просьбу Феррана, желавшего вернуться домой.

В текущем сезоне Торрес провел 7 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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