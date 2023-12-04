FA предъявила Манчестер Сити обвинения в неуважении игроков к судье в матче с Тоттенхэмом.

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила "горожанам" обвинения за поведение игроков команды в отношении главного арбитра матча с Тоттенхэмом Саймону Хуперу. Об этом информирует официальный Твиттер FA.

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На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата Англии латераль Тоттенхэма Эмерсон нарушил правила против Эрлинга Холанда, и Хупер замешкался с решением. Сначала главный арбитр встречи позволил продолжить игру, а затем резко дал свисток – когда Джек Грилиш выходил на свидание с вратарём "шпор".

После этого эпизода несколько игроков Сити "налетели" на судью, и Хупер был вынужден успокаивать их желтыми карточками. В частности, предупреждение получил Эрлинг Холанд. После финального свистка норвежец не успокоился и накричал на Хупера, выражая своё недовольство его манерой судейства.

Манчестерскому клубу были предъявлены обвинения за то, что "горожане" не смогли обеспечить подобающее поведение своих футболистов. Сити сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.

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