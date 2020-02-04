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Игроки Манчестер Сити нашли причины ухудшения результатов команды и озвучили их Гвардиоле

09:28 433 Читати українською
Игроки Манчестер Сити нашли причины ухудшения результатов команды и озвучили их Гвардиоле
Хосеп Гвардиола / Reuters

Подопечные Хосепа Гвардиолы озвучили тренеру свои претензии относительно постоянной ротации состава.

По мнению ветеранов Манчестер Сити, постоянные кадровые перестановки и изменения тактических схем негативно влияют на результаты команды, информирует Daily Mail.

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Свое недовольство игроки выразили после поражения в матче с Тоттенхэмом – команда в течение 45 минут находилась в раздевалке стадиона "шпор". Игроки недовольны тем, что после ухода Микеля Артеты в Арсенал Гвардиола менял стартовый состав в 9 матчах подряд.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Гвардиолы отстает от лидера, Ливерпуля, на 22 очка.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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