Игроки Манчестер Сити нашли причины ухудшения результатов команды и озвучили их Гвардиоле

Подопечные Хосепа Гвардиолы озвучили тренеру свои претензии относительно постоянной ротации состава.

По мнению ветеранов Манчестер Сити, постоянные кадровые перестановки и изменения тактических схем негативно влияют на результаты команды, информирует Daily Mail.

Гвардиола: Удаление Зинченко стало ключевым в нашем поражении от Тоттенхэма

Свое недовольство игроки выразили после поражения в матче с Тоттенхэмом – команда в течение 45 минут находилась в раздевалке стадиона "шпор". Игроки недовольны тем, что после ухода Микеля Артеты в Арсенал Гвардиола менял стартовый состав в 9 матчах подряд.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Гвардиолы отстает от лидера, Ливерпуля, на 22 очка.

Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду